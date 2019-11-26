



Информация была опубликована со слов лидера партии «Новая Грузия» Георгия Вашадзе. Вчера, 25 ноября, участники протеста начали пакетировать вход в здание парламента. Митингующие планируют не допустить проведение пленарного заседания парламентских выборов.Сотрудники спецназа не применяли физической силы, только оттесняли щитами участников акции.