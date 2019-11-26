26.11.2019, 10:39
В Тбилиси были задержаны несколько митингующих
ИА «Ореанда-Новости». В Тбилиси в ночь с понедельника на вторник были задержаны несколько митингующих, сообщает издание Reuters.
Информация была опубликована со слов лидера партии «Новая Грузия» Георгия Вашадзе. Вчера, 25 ноября, участники протеста начали пакетировать вход в здание парламента. Митингующие планируют не допустить проведение пленарного заседания парламентских выборов.
Сотрудники спецназа не применяли физической силы, только оттесняли щитами участников акции. Были задержаны около 28 человек, трое из которых получили незначительные травмы.
Информация была опубликована со слов лидера партии «Новая Грузия» Георгия Вашадзе. Вчера, 25 ноября, участники протеста начали пакетировать вход в здание парламента. Митингующие планируют не допустить проведение пленарного заседания парламентских выборов.
Сотрудники спецназа не применяли физической силы, только оттесняли щитами участников акции. Были задержаны около 28 человек, трое из которых получили незначительные травмы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии