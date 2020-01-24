ИА «Ореанда-Новости». Полиция Грузии начала расследование инцидента, который произошёл в ночном клубе «Чёрная роза» в Тбилиси.



Охранники ночного клуба избили туристов из Индии за то, что те отказались платить большую сумму по счёту. Дело в том, что 20 индийских туристов заплатили за вход в клуб по 20 долларов. Как им объяснили, в эту сумму входило и предоставление спиртных напитков.



Но потом в клубе туристам выставили счёт на 40 тысяч долларов. Туристы начали спорить и заявили, что готовы заплатить половину. Однако работников клуба это не устроило и туристов побили.