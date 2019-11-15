Протест начался в четверг, 14 ноября, организатором которого является. Протестующие начали разбирать палатки после наступления темноты. По словам организатора протеста, людидаже в ночное время. Кроме этого, Шот Дигмелашвили сообщил, что некоторая часть протестующих начнётБидзины Иванишвили. Протест проходит мирно, сотрудники полиции сопровождали шествие на протяжении всего пути.Протестующие хотят добитьсяпо пропорциональной системе.