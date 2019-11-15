15.11.2019, 00:29
В Тбилиси возле парламента протестующие разбивают палатки
ИА «Ореанда-Новости». В Тбилиси на площади возле парламента протестующие разбивают палатки, сообщает издательство «ИНТЕРФАКС».
Протест начался в четверг, 14 ноября, организатором которого является Шот Дигмелашвили. Протестующие начали разбирать палатки после наступления темноты. По словам организатора протеста, люди не уйдут с улиц даже в ночное время. Кроме этого, Шот Дигмелашвили сообщил, что некоторая часть протестующих начнёт шествие к дому главы правящей партии Бидзины Иванишвили. Протест проходит мирно, сотрудники полиции сопровождали шествие на протяжении всего пути.
Протестующие хотят добиться отставки местного правительства и проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.
Протест начался в четверг, 14 ноября, организатором которого является Шот Дигмелашвили. Протестующие начали разбирать палатки после наступления темноты. По словам организатора протеста, люди не уйдут с улиц даже в ночное время. Кроме этого, Шот Дигмелашвили сообщил, что некоторая часть протестующих начнёт шествие к дому главы правящей партии Бидзины Иванишвили. Протест проходит мирно, сотрудники полиции сопровождали шествие на протяжении всего пути.
Протестующие хотят добиться отставки местного правительства и проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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