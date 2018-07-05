



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Тегеран пригрозил заблокировать все поставки топлива в Персидском заливе через Ормузский пролив, если администрация президента США наложит санкции на импорт иранской нефти. Об этом сообщил заместитель командующего в иранском Корпусе стражей исламской революции Исмаил Коусари. Он заявил, что если американские власти остановят иранский экспорт нефти, то ими не будет допущено, чтобы какая-либо партия нефти проходила через Ормузский пролив. Также он отметил, что 20 процентов нефти со всего мира проходят из Персидского залива через Ормузский пролив. Он пригрозил администрации президента Соединённых Штатов тем, что им дорого обойдутся даже малейший враждебные действия в сторону Тегерана.

Директор отдела политического планирования Госдепартамента США Брайан Хук ранее заявил, что американские власти планируют ввести ограничения для того, чтобы повлиять на иранский режим и «сокращение до нуля его доходов от продаж сырой нефти». Также он отметил, что администрация Соединённых Штатов планирует наложить санкции на Иран осенью текущего года. Хук предположил, что ограничения коснутся промышленности, топливно-энергетического комплекса, торговли, а также золотодобывающей промышленности Ирана.





Напомним, американский лидер Дональд Трамп весной текущего года озвучил заявление о том, что Соединённые Штаты Америки выходят из ядерной сделки с Ираном, которую три года назад подписали иранские власти и представители стран “шестёрок”, среди которых Великобритания, Россия, Франция, Китай, США, Германия. Согласно ядерной сделке, с Тегерана постепенно снимались экономические ограничения, а иранские власти, в свою очередь, должны были сворачивать ядерную программу. По словам американского президента Дональда Трампа, это соглашение является худшей сделкой. Несмотря на то, что со стороны лидера США сделка была неоднократно раскритикована, остальные страны, подписавшие договор, заявили, что планируют и дальше поддерживать отношения с Ираном.