ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ Знаменитый рынок Цукидзи в Токио был открыт 83 года назад. В эту субботу, в 5:30 по местному времени начались последние торги.

Цукидзи – самый большой рынок не только в Японии, но и во всем мире по объемам продаж рыбы и морепродуктов.

Всемирно известный рынок часто называют «кухней Японии». Ежедневный объем реализации морепродуктов и рыбы достигает 2000 тонн. Это составляет примерно четверть всего объема продаж данных продуктов страны.

Ежегодный первый аукцион тунца на рынке Цукидзи – было не просто масштабное мероприятие, которое захватывало всю Японию. Все жители следили за движение цены на рынке, так как это считалось наиболее точным показателем успешного финансового года. Чем выше стоимость тунца – нем успешнее экономика страны в этот год.

Рынок был сооружен в далеко 1935 году. Вопрос о переносе рынка возник довольно давно. Для этого была подготовлна территория в районе Тоёсу, куда и должен был состоятся переезд более двух лет назад. Однако губернатор Токио Юрико Коикэ отдал приказ проверить окружающие условия. Результат поразил многих. Проверка показала, что количество вредных элементов в почве превышена в десятки раз. Перемещение рынка было отменено, и только спустя два года – в июле 2018 было подтверждено, что условия нормальных для утверждения нового рынка на этой территории.

Торги на новом месте начнутся уже 11 октября. Одной из проблем старого рынка были грызуны. По приблизительным подсчетам, в Цукидзи жило 10 тысяч крыс. Однако правительство не может утверждать, что грызуны не побеспокоят продавцов и покупателей на новом месте.

Сегодня, во время последних торгов на Цукидзи был продан тунец весом 160 кг. Его стоимость составила почти 4,4 миллиона иен (более 37 тысяч долларов). Самой крупной сделкой является продажа тунца в 2013 году за 155 миллионов иен – 1,8 миллионов долларов. Вес рыбы составил 200 кг.

Цукидзи последнее время был не просто рынком, а историческим местом, где лучше всего был отражен весь дух Японии и трудолюбивых японцев.