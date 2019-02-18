ИА «Ореанда-Новости». 16 февраля прошли переговоры глав МИД России и Японии в Мюнхене. Генеральный секретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга охарактеризовал их как «бурные, но откровенные», цитирует издание «Известия».

В минувшую субботу Сергей Лавров, руководитель российского МИДа, встретился в Мюнхене с коллегой Таро Коно. Эту встречу в Токио охарактеризовали как «насыщенный обмен мнениями». Как сообщил Ёсихидэ Суга, генсек японского кабинета министров, обе стороны явно чувствовали на себе «груз национальных интересов». Однако он также сказал, что обсуждение было достаточно открытым, и добавил, что Япония намерена и далее проводить усиленные переговоры, чтобы наконец разрешить спор по поводу принадлежности территорий. Обмен мнениями, сказал Суга, в первую очередь направлен на достижение «решения, приемлемого для обеих сторон».

Сергей Лавров, беседуя с Таро Коно, подчеркнул, что в Кремле не будут ставить «искусственных» сроков достижения мирного соглашения. Но Москва настаивает на том, чтобы в Токио согласились с итогами Второй мировой войны, а следовательно, и признали суверенитет РФ над островами Курильской гряды.

По соглашению Коно и Лаврова, в ближайшее время состоятся консультации по поводу заключения мирного договора. Их проведут заместители министров - Такэо Мори и Игорь Моргулов соответственно.

Доказательством «принадлежности» Японии Малой Курильской гряды Токио называет русско-японский договор, который датируется 1855 годом. Это острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и земли Малой Курильской гряды (Хабомаи), - «северные территории Японии». Но по окончании Второй мировой данные земли перешли к СССР, правопреемником которого является Россия. В минувшем году Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ решили начать переговоры с целью подписания мирного договора. Последние такие переговоры прошли 22 января текущего года.