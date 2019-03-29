29.03.2019, 04:18
В Токио подсчитали потенциальных жертв в случае наводнения
ИА «Ореанда-Новости» Около 2,5 млн человек не хватит места в эвакуационных центрах.
В случае возникновения наводнения и большого прилива одновременно, 2,55 миллиона жителей Токио придется срочно эвакуировать в другие регионы, подсчитали эксперты из столичного правительства.
Отчёт, опубликованный правительственными экспертами во вторник, основан на таком развитии событий, при котором главные реки Токио, Эдогава и Аракава, выйдут из своих берегов.
На данный момент, в Токио располагаются 2100 эвакуационных центров, которые в случае возникновения стихийных бедствий не будут затоплены. Но их суммарная вместимость составляет лишь 1,56 миллиона человек. Как следствие, более двух миллионов жителей столицы не смогут в них попасть, сделали вывод специалисты.
В случае возникновения наводнения и большого прилива одновременно, 2,55 миллиона жителей Токио придется срочно эвакуировать в другие регионы, подсчитали эксперты из столичного правительства.
Отчёт, опубликованный правительственными экспертами во вторник, основан на таком развитии событий, при котором главные реки Токио, Эдогава и Аракава, выйдут из своих берегов.
На данный момент, в Токио располагаются 2100 эвакуационных центров, которые в случае возникновения стихийных бедствий не будут затоплены. Но их суммарная вместимость составляет лишь 1,56 миллиона человек. Как следствие, более двух миллионов жителей столицы не смогут в них попасть, сделали вывод специалисты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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