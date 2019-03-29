В случае возникновения наводнения и большого прилива одновременно, 2,55 миллиона жителей Токио придется срочно эвакуировать в другие регионы, подсчитали эксперты из столичного правительства.Отчёт, опубликованный правительственными экспертами во вторник, основан на таком развитии событий, при котором главные реки Токио, Эдогава и Аракава, выйдут из своих берегов.