ИА «Ореанда-Новости». В Токио на 12 дней раньше начался сезон цветения сакуры. Об этом сообщили в столичном метеорологическом управлении. Специалисты проверили контрольное дерево, которое находится в синтоистском святилище Ясукуни.

Метеорологи отмечают, что в этом году цветение сакуры началось на 12 дней раньше обычного и на неделю раньше прошлого года. Однако в то же время в Токио пошёл снег, и температура воздуха резко опустилась до двух градусов тепла. Специалисты предполагают, что на следующей неделе температура воздуха поднимется до 23 градусов тепла.

Пик цветения сакуры обычно приходится на начало апреля.