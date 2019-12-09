В центре Донецка на Аллее Героев был установлен бюст народному артисту СССР Иосифу Кобзону.Иосиф Кобзон родился в Донбассе. Народный артист СССР умер после продолжительной болезни на 81 году жизни 20 августа 2018 года.В июне 2016 года Кобзон выступал в Донецке. Тогда знаменитый советский и российский певец сказал о том, что был рад выступить для зрителей Донецкой народной республики.