09.12.2019, 13:08
В центре Донецка был установлен бюст народному артисту СССР
ИА «Ореанда-Новости». В центре Донецка на Аллее Героев был установлен бюст народному артисту СССР Иосифу Кобзону.
Около тысячи человек собралось на торжественном мероприятии. На нём присутствовали Владимир Бидевка, представляющий парламент ДНР, Денис Пушилин, занимающий пост главы ДНР, а также руководство города. По окончании открытия бюста Иосифу Кобзону жители города рядом с ним возложили цветы.
Иосиф Кобзон родился в Донбассе. Народный артист СССР умер после продолжительной болезни на 81 году жизни 20 августа 2018 года.
В июне 2016 года Кобзон выступал в Донецке. Тогда знаменитый советский и российский певец сказал о том, что был рад выступить для зрителей Донецкой народной республики.
Около тысячи человек собралось на торжественном мероприятии. На нём присутствовали Владимир Бидевка, представляющий парламент ДНР, Денис Пушилин, занимающий пост главы ДНР, а также руководство города. По окончании открытия бюста Иосифу Кобзону жители города рядом с ним возложили цветы.
Иосиф Кобзон родился в Донбассе. Народный артист СССР умер после продолжительной болезни на 81 году жизни 20 августа 2018 года.
В июне 2016 года Кобзон выступал в Донецке. Тогда знаменитый советский и российский певец сказал о том, что был рад выступить для зрителей Донецкой народной республики.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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