ИА «Ореанда-Новости» Вечером 15 июня на пересечении улиц Бульварная-Кудрявская и Тургеневская в Шевченковском районе Киева произошёл мощный взрыв.

По предварительной информации, в одном из гаражей взорвался газ. Данных о пострадавших и о масштабе ущерба пока не поступило. Есть сведения о том, что была повреждена газовая труба, часть дома № 16 по улице Тургеневской отключена от газовой сети.

Мэрия города в одной из социальных сетей сообщила, что при взрыве обрушилось несколько гаражей. «Вещество, повлекшее мощный взрыв… пока не установили», – сказано в сообщении.

На месте инцидента работают сотрудники спасательных служб.