Центральная избирательная комиссия Казахстана назвала окончательные итоги президенстких выборов в стране.





Победу одержал Жомарт Токаев, набравший 70,96% голосов. Итоговая явка составила 77,4%. Токаев уже заявил, что его инаугурация пройдёт уже 12 июня.





Выборы в Казахстане прошли в воскресенье. В этот день в стране было задержано около 500 человек, которые вышли на несанкционированные митинги.