10.06.2019, 20:07
В ЦИК Казахстана подвели итоги президентских выборов
ИА «Ореанда-Новости». Центральная избирательная комиссия Казахстана назвала окончательные итоги президенстких выборов в стране.
Победу одержал Жомарт Токаев, набравший 70,96% голосов. Итоговая явка составила 77,4%. Токаев уже заявил, что его инаугурация пройдёт уже 12 июня.
Выборы в Казахстане прошли в воскресенье. В этот день в стране было задержано около 500 человек, которые вышли на несанкционированные митинги.
Победу одержал Жомарт Токаев, набравший 70,96% голосов. Итоговая явка составила 77,4%. Токаев уже заявил, что его инаугурация пройдёт уже 12 июня.
Выборы в Казахстане прошли в воскресенье. В этот день в стране было задержано около 500 человек, которые вышли на несанкционированные митинги.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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