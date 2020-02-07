Недавно турецкий президент Тайип Эрдоган рассказал о том, что выступил с призывом к президенту России Владимиру Путину повлиять на лидера Сирии Башара Асада, чтобы тот прекратил наступление сирийской армии в провинции Идлиб и отодвинул её в ближайшее время от турецких наблюдательных пунктов. Эрдоган заявил, что, если сирийская армия этого не сделает, он даст военный ответ.Чавушоглу рассказал журналистам, что турецкие военные ежедневно общаются с коллегами из РФ. По его словам, предстоящие переговоры будут направлены на то, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в Сирии, ускорить политический процесс и прекратить агрессию сирийского режима.