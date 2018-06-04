ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о реальных причинах напряжённости между Анкарой и Вашингтоном. Между двумя странами возникли разногласия при покупке американских истребителей F-35. Анкара закупила российские зенитно-ракетные комплексы С-400, и это стало поводом для Соединенных Штатов заговорить о возможной блокировке поставок американских истребителей в Турцию. Но, по мнению министра иностранных дел Турции, вдасти Америки виноваты сами, так как изначально с Вашингтоном шли переговоры о закупке систем ПВО с Америкой, но ответ был отрицательным со стороны США.

Министр подчеркнул, что они готовы закупить ПВО у США, если власти готовы их продать. Также ранее Мевлют Чавушоглу заявил, что если они не договрятся с Вашингтоном о поставках американских истребителей, Анкара задумается о закупке российских самолётов Су-57.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган обратился к властям США с призывом следовать условиям контракта на поставку американских истребителей F-35. В мае власти США говорили о возможности введения санкций против Турции, в связи с тем, что Анкара приобрела российские зенитные ракетные комплексы С-400. Зимой 2017 года Турция и Россия закрепили кредитное соглашение по зенитно-ракетным комплексам. Анкара приобрела две батареи C-400, которые обслуживались турецким персоналом. Между странами также был создан договор о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции. Власти США публично выражали недовольство тем, что Турция заключила сделку с Россией, заявляя, что покупка этих комплексов негативно отразится на поставку американских истребителей в Турцию. Власти Турции заявили, что ели США введет санкции и заблокирует поставки истребителей, то с их стороны обязательно поступят ответные меры в отношении Соединенных Штатов.

Министерство обороны Турции впервые пришло к решению приобрести 100 истребителей F-35 в 2006 году.