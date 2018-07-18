ИА "Ореанда-Новости" Режим чрезвычайного положения в Турции, который длился чуть менее двух лет, был отменен в среду, 18 июля.

Следует напомнить, что чрезвычайное положение на все территории страны было объявлено 20 июля 2016 года, после попытки совершения государственного переворота в Турции. Тогда он был введен сроком на три месяца, однако на этот же срок продлевался семь раз. Дата последней пролонгации режима пришлась на апрель 2018 года.

Военное положение в течении двух лет ограничивало передвижение граждан по улицам, массовые собранию людей, публикацию в средствах массовой информации. Тотальный надзор за СМИ привел к полной ликвидации более 70 газет, 20 журналов, 30 радиостанций, издательств и телеканалов. Действующий президент утверждает, что правительство не намерено заканчивать борьбу с опизиционными организациями типа FETO и «предполагаемыми террористами». Именно тогда, два года назад, по подозрению в сотрудничестве с FETO было задержано более 150 тысяч человек, более 100 тысяч – лишились свой мест в аппарате государственного управления. Почти 20 тысяч пользователей социальных сетей были обвинены в пропаганде терроризма или антиправительственных действий.

Прошедшие президентские выборы в Турции определили уверенность граждан в существующем президенте Реджепе Эрдогане и подтвердили отсутствие дальнейших угроз.Абдулхамит Гюль – турецкий министр юстиции подтвердил информацию о том, что правительство не планирует продлевать чрезвычайное положение. На обсуждение парламента уже предоставлен комплекс мер, которые позволят обеспечить безопасность в стране после отмены ЧП.

Эксперты отмечают, что, не смотря но то, что официально режим чрезвычайного положения отменен, для граждан это почти ничего не изменит. Президент смог без учета мнения парламента принять более 30 указов, а теперь, когда режим правления стал президентским, Эрдоган сможет по аналогии принимать и другие постановления и указы, которые будут равносильны законам.

При этом, в правительстве страны отмечают, что если возникнет необходимость – режим ЧП можно будет ввести вновь.