ИА «Ореанда-Новости». Минобороны Турции сообщило о совместном с Россией патрулировании в сирийском Идлибе. В ведомстве сообщили, что патрулирование было успешно завершено.

Военное ведомство сообщило, что первое совместное патрулирование военных России и Турции было завершено благодаря мерам, принятым в ходе координации между центрами стран.

Ранее российское Минобороны заявило о сокращении маршрута первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе. Причиной стали провокации бандформирований, которые использовали мирное население в качестве живого щита.