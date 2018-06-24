



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Турецкие избиратели голосуют на президентских и парламентских выборах. Правом голоса обладают более 56 миллионов человек. В парламентских выборах принимают участие восемь политических партий, в том числе партия справедливости и развития (АК), Республиканская народная партия (РНП), Народно-Демократическая партия (НДП), партия свободного дела, новообразованная партия добра (ИИ), партия националистического движения (ПНП), партия Фелисити и патриотическая партия (Ватан).

Шесть кандидатов баллотируются на пост президента. Для нынешнего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана главным противником является Мухаррем Индже, который выступает от главной оппозиционной силы — Республиканской народной партии (РНП).





Избиратели смогут сдать свои бюллетени после того, как они представят любой официальный документ, удостоверяющий их личность. Вход в кабину для голосования с камерами и мобильными телефонами запрещён. Избиратели сдают два бюллетеня в одном конверте – один для президентских, а другой для парламентских выборов. По окончании голосования первыми будут засчитаны бюллетени для кандидатов в президенты.





В воскресенье министр юстиции Турции заявил, что голосование мирно идёт по всей стране. Выступая перед журналистами после голосования в Южной провинции Газиантеп, Абдулхамит Гюль выразил надежду, что результаты выборов будут способствовать стабильности и миру в стране.





«До сих пор мы не получили никакой информации о каких-либо срывах на выборах. Все мирно голосуют», - сказал Гюль.





Продажа алкогольных напитков запрещена в день выборов с 06.00 до 00.00 по местному времени, а также употребление спиртных напитков запрещено в общественных местах. В Стамбуле за порядком следят 38 480 сотрудников правоохранительных органов, четыре полицейских вертолета, восемь лодок, 90 бронированных машин и три беспилотные команды.

Голосование началось в 8.00 и продолжится до 17.00 по местному времени.