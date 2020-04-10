ИА «Ореанда-Новости». Власти Турции запретили жителям страны выходить из дома в субботу и воскресенье, пишет РИА Новости.



Запрет касается 31 провинции страны, в частности, Анкары и Стамбула. Детали запрета позднее объяснят местным жителям. Такие меры нужны, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.



Всего в мире коронавирусом заразились более 1,4 миллиона человек. Более 85 тысяч человек скончались.