ИА «Ореанда-Новости». В результате землетрясения на востоке Турции погибли как минимум четыре человека, пишет RT.



О трагедии рассказал глава МВД Турции Сулейман Сойл. По его словам, двое погибли в провинции Малатья и двое в провинции Элязыг.



Ранее сообщалось о двух пострадавших при землетрясении в Турции. Эпицентр толчков находился в 9 километрах к юго-западу от города Сивридже в провинции Элязыг. Сейсмологи оценили толчки в 6,8 баллов.