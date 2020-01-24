24.01.2020, 22:48
В Турции заявили о четырёх погибших при землетрясении
ИА «Ореанда-Новости». В результате землетрясения на востоке Турции погибли как минимум четыре человека, пишет RT.
О трагедии рассказал глава МВД Турции Сулейман Сойл. По его словам, двое погибли в провинции Малатья и двое в провинции Элязыг.
Ранее сообщалось о двух пострадавших при землетрясении в Турции. Эпицентр толчков находился в 9 километрах к юго-западу от города Сивридже в провинции Элязыг. Сейсмологи оценили толчки в 6,8 баллов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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