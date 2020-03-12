12.03.2020, 08:59
В Турции заявили о переносе туристического сезона из-за коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Турецкое руководство выступило к турфирмам и гостиницам Турции с предложением о переносе начала туристического сезона. По причине распространения коронавируса начало сезона предлагается перенести с марта на конец или середину апреля, рассказывает издание Anadolu.
Мехмет Нури Эрсой, работающий в Турции на должности министроа культуры и туризма, посоветовал туроператорам начать заниматься организацией путешествий после пятнадцатого апреля.
Рухсар Пекджан, возглавляющий Министерство торговли Турции, дал обещание перенести на последние дни апреля все проводимые в стране международные выставки.
Мехмет Нури Эрсой, работающий в Турции на должности министроа культуры и туризма, посоветовал туроператорам начать заниматься организацией путешествий после пятнадцатого апреля.
Рухсар Пекджан, возглавляющий Министерство торговли Турции, дал обещание перенести на последние дни апреля все проводимые в стране международные выставки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии