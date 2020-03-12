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По причине распространения коронавируса начало сезона предлагается перенести с марта на конец или середину апреля, рассказывает издание Anadolu.Мехмет Нури Эрсой, работающий в Турции на должности министроа культуры и туризма, посоветовал туроператорам начать заниматься организацией путешествий после пятнадцатого апреля.Рухсар Пекджан, возглавляющий Министерство торговли Турции, дал обещание перенести на последние дни апреля все проводимые в стране международные выставки.