ИА «Ореанда-Новости»Турецкое руководство выступило к турфирмам и гостиницам Турции с предложением о переносе начала туристического сезона. По причине распространения коронавируса начало сезона предлагается перенести с марта на конец или середину апреля, рассказывает издание Anadolu. 

Мехмет Нури Эрсой, работающий в Турции  на должности министроа культуры и туризма, посоветовал туроператорам начать заниматься организацией путешествий после пятнадцатого апреля. 

Рухсар Пекджан, возглавляющий Министерство торговли Турции, дал обещание перенести на последние дни апреля все проводимые в стране международные выставки.