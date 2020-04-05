Об этом специалист уведомил в Twitter, сообщает "Лента.ру".По словам специалиста, ввод вакцины от коронавируса подопытным животным был осуществлен путём применения микроигл на лейкопластыре. Он отмечает, что вакцина сработала - у животных произошла выработка антител.