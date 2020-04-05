05.04.2020, 20:43
В Турции заявили о том, что состоялись успешные испытания вакцины от коронавируса на животных
ИА «Ореанда-Новости». Учёным Атешем Карой, работающим в турецком университете Хаджеттепе, было сделано заявление об успешном тестировании на животных вакцины от инфекции коронавируса. Об этом специалист уведомил в Twitter, сообщает "Лента.ру".
По словам специалиста, ввод вакцины от коронавируса подопытным животным был осуществлен путём применения микроигл на лейкопластыре. Он отмечает, что вакцина сработала - у животных произошла выработка антител.
Учёным было также сказано, что теперь нужно проверить, способна ли испытанная на животных вакцина защитить людей.
По словам специалиста, ввод вакцины от коронавируса подопытным животным был осуществлен путём применения микроигл на лейкопластыре. Он отмечает, что вакцина сработала - у животных произошла выработка антител.
Учёным было также сказано, что теперь нужно проверить, способна ли испытанная на животных вакцина защитить людей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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