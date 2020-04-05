ИА «Ореанда-Новости». Учёным Атешем Карой, работающим в турецком университете Хаджеттепе, было сделано заявление об успешном тестировании на животных вакцины от инфекции коронавируса. Об этом специалист уведомил в Twitter, сообщает "Лента.ру".  

По словам специалиста, ввод вакцины от коронавируса подопытным животным был осуществлен путём применения микроигл на лейкопластыре. Он отмечает, что вакцина сработала - у животных произошла выработка антител. 

Учёным было также сказано, что теперь нужно проверить, способна ли испытанная на животных вакцина защитить людей.