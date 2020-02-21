ИА «Ореанда-Новости». В тюрьме, расположенной в восточной провинции Шаньдун, зафиксировали массовое заражение коронавирусом.

Массовое заражение коронавирусом было зарегистрировано в тюрьме «Жэньчэн», которая расположена в китайской провинции Шаньдун на востоке страны. Правительство провинции сообщило, что на 20 февраля известно о 200 заражённых заключенных и 7 охранниках.

Всего в тюрьме находится 2 077 человек. Сообщается, что все 207 инфицированных на данный момент проходят лечение. Их изолировали в карантин, сообщают власти.

Правительство рассказало, что данная проверка началась из-за одного из охранников. Неделю назад у него проявился кашель, который со временем усилился, что привело к помещению сотрудника службы безопасности в карантин. После этого поступило распоряжение о предотвращении заболевания в учреждении, однако момент был упущен.