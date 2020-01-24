ИА «Ореанда-Новости». В пятницу в китайском городе Ухань начали строительство нового лечебного учреждения, в котором будут размещать зараженных коронавирусом. О начале строительства больницы передает Центральное телевидение КНР. 

С утра пятницы на месте строительства больницы работают десятки экскаваторов. Они расчищают площадку под здание. Больница должна быть построена до 2 февраля. Площадь здания составит 25 тысяч квадратных метров. В нем смогут одновременно находиться до тысячи больных. 

Лечебное учреждение будут строить по модели пекинской больницы "Сяотаншань", которую возвели в 2003 году за несколько дней во время эпидемии SARS (атипичной пневмонии"). 

В конце прошедшего года власти КНР распространили информацию о вспышке в городе Ухань пневмонии неизвестного происхождения.