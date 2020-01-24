24.01.2020, 07:52
В Ухани начато строительство больницы, в которой будут лечить заразившихся коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». В пятницу в китайском городе Ухань начали строительство нового лечебного учреждения, в котором будут размещать зараженных коронавирусом. О начале строительства больницы передает Центральное телевидение КНР.
С утра пятницы на месте строительства больницы работают десятки экскаваторов. Они расчищают площадку под здание. Больница должна быть построена до 2 февраля. Площадь здания составит 25 тысяч квадратных метров. В нем смогут одновременно находиться до тысячи больных.
Лечебное учреждение будут строить по модели пекинской больницы "Сяотаншань", которую возвели в 2003 году за несколько дней во время эпидемии SARS (атипичной пневмонии").
В конце прошедшего года власти КНР распространили информацию о вспышке в городе Ухань пневмонии неизвестного происхождения.
С утра пятницы на месте строительства больницы работают десятки экскаваторов. Они расчищают площадку под здание. Больница должна быть построена до 2 февраля. Площадь здания составит 25 тысяч квадратных метров. В нем смогут одновременно находиться до тысячи больных.
Лечебное учреждение будут строить по модели пекинской больницы "Сяотаншань", которую возвели в 2003 году за несколько дней во время эпидемии SARS (атипичной пневмонии").
В конце прошедшего года власти КНР распространили информацию о вспышке в городе Ухань пневмонии неизвестного происхождения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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