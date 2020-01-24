О начале строительства больницы передает Центральное телевидение КНР.С утра пятницы на месте строительства больницы работают десятки экскаваторов. Они расчищают площадку под здание. Больница должна быть построена до 2 февраля. Площадь здания составит 25 тысяч квадратных метров. В нем смогут одновременно находиться до тысячи больных.В конце прошедшего года власти КНР распространили информацию о вспышке в городе Ухань пневмонии неизвестного происхождения.