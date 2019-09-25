«ИА Ореанда-Новости» Яков Силин, ректор Уральского государственного экономического университета, сказал, что вуз решил пойти на такой шаг ради безопасности студентов.



Заявление о запуске мониторинга ректор опубликовал на видеохостинге You-tube на канале университета. Университет ставит перед собой задачу: отследить на раннем этапе распространение экстремизма, суицида и наркомании среди обучающихся.



Напомним, что ранее студент-первокурсник оказался под угрозой отчисления из-за подписки на ЛГБТ-сообщество. Данный факт стал известен благодаря специальной службе мониторинга морального облика учащихся вуза.