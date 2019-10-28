28.10.2019, 06:17
В Вашингтоне ответили отказом на запрос передать России летчика Ярошенко
ИА "Ореанда-Новости"По сообщению газеты "Известия", США было отказано России в передаче летчика Константина Ярошенко.
В Кремле пытались убедить США передать Ярошенко России, чтобы он отбывал наказание в свой стране.
В документе, представленном США, написано, что Вашингтон ответил отказом из-за серьёзности предъявленных обвинений и тяжестью совершенного Ярошенко преступления.
Решение не передавать России Ярошенко было принято ещё 7 октября, однако его родственники узнали об этом лишь 26 октября.
Сам летчик был удивлен этим решением Вашинтона. Он надеялся на фоне возвращения Бутиной, что США согласятся передать его России.
В Кремле пытались убедить США передать Ярошенко России, чтобы он отбывал наказание в свой стране.
В документе, представленном США, написано, что Вашингтон ответил отказом из-за серьёзности предъявленных обвинений и тяжестью совершенного Ярошенко преступления.
Решение не передавать России Ярошенко было принято ещё 7 октября, однако его родственники узнали об этом лишь 26 октября.
Сам летчик был удивлен этим решением Вашинтона. Он надеялся на фоне возвращения Бутиной, что США согласятся передать его России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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