В Кремле пытались убедить США передать Ярошенко России, чтобы он отбывал наказание в свой стране.В документе, представленном США, написано, что Вашингтон ответил отказом из-за серьёзности предъявленных обвинений и тяжестью совершенного Ярошенко преступления.Решение не передавать России Ярошенко было принято ещё 7 октября, однако его родственники узнали об этом лишь 26 октября.Сам летчик был удивлен этим решением Вашинтона. Он надеялся на фоне возвращения Бутиной, что США согласятся передать его России.