ИА «Ореанда-Новости» . В Соединенном Королевстве женщина умерла на операционном столе во время процедуры по увеличению ягодиц. Канал «Рен ТВ» сообщает, что запись с данной информацией появилась странице её сожителя в соцсети Facebook.

В рамках операции врачи перекачивали жир в ягодицы пациентки с её живота и спины. По какой-то причине британка не перенесла операцию: у неё началась закупорка лёгочной артерии, и женщина скончалась от жировой и лёгочной тромбоэмболии. В настоящее время подробности данного происшествия уточняются.