ИА «Ореанда-Новости» . В Великобритании смягчили наказание румынским ворам, которым не хватало денег на поминки. Об этом сообщает Daily Mail. Воры попались из-за собственной ошибки. Они закрыли лица, когда проезжали мимо полицейских, и тем самым привлекли их внимание. Проверка номеров машины по страховой базе данных лишь усилила подозрения.

После недолгого преследования автомобиль остановили для осмотра. В салоне находились трое мужчин и две женщины, которые перебрались в Великобританию из Румынии, но так и не научились изъясняться на английском языке. Одного из них в апреле судили за мелкую магазинную кражу, другого ранее приговорили к 18-месячному условному сроку.

В багажнике нашли 17 флаконов духов Christian Dior, украденных из магазинов Debenhams и House of Fraser в городе Глостер. Суммарная стоимость похищенного оценивалась в две тысячи фунтов стерлингов. Следователи выяснили, что во время кражи недалеко от места преступления видели машину той же марки. На суде воры признали вину.

Подсудимые утверждали, что крали духи, так как им не хватало средств на поминки родственника. Некоторые из них недавно потеряли работу и отчаянно нуждались в деньгах. По словам адвоката, румынские поминки продолжаются несколько дней и обходятся семье умершего в тысячи фунтов.

Судья принял это во внимание и не стал наказывать воров слишком сурово. В течение четырёх месяцев они не смогут показываться на улице по ночам. Запрет действует с восьми часов вечера до четырёх часов утра. Кроме того, им придется выплатить компенсацию магазинам: 200 фунтов для Debenhams и 100 фунтов для House of Fraser.