ИА «Ореанда-Новости». В Великобритании сторонник Brexit попал в тюрьму за письма с угрозами правительству. Ярый приверженец выхода Британии из ЕС Джарод Киркман разослал письма угрожающего содержания и расистские послания семерым парламентариям, которые выступали против Brexit или выражали обеспокоенность по поводу последствий такого шага. После того, как мужчина был заключен в тюрьму, он признался полиции, что считает себя «просто глупым идиотом».

Безработный Киркман в своих электронных посланиях депутатам не стеснялся в выражениях: «Ваши дни сочтены! Это будет полоний или «новичок»? В любом случае, вы никогда не узнаете, ожидайте свою скорую смерть!»

Агрессивный уроженец Лутона адресовал особое расистское «приветствие» Дэвиду Лэмми из лейбористской партии: «убирайся и умри в своих джунглях!». Киркман был арестован после того, как сообщения, отправленные в декабре и январе через контактные страницы на веб-сайтах членов парламента, были отслежены по его домашнему IP-адресу. Полиция Бедфордшира сообщила, что во время допроса он признался, что отправлял сообщения и сказал офицерам: «Я просто был глупым идиотом из-за Брексита».

Оглашая приговор к тюремному заключению сроком на 42 недели, главный судья Эмма Арбутнот сказала: «По сути, вы охарактеризованы как типичный тролль - отправляете одиозные сообщения, но представляете из себя жалкую фигуру. Вместо того, чтобы выражать свои политические взгляды надлежащим образом... вы решили угрожать своим оппонентам». Киркману также был вручен пятилетний запретительный приказ не связываться в течение этого срока ни с одним из семи членов британского парламента, которые фигурировали в этом деле.