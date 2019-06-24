24.06.2019, 01:23
В Великобритании в колодце нашли деревянную руку возрастом 2000 лет
ИА «Ореанда-Новости» Отлично сохранившуюся находку обнаружили в одном из колодцев графства Нортгемптоншир.
Британские археологи высоко оценили открытие.
Деревянная рука столь древнего возраста позволит изучить обычаи и развитие ремесла здешних жителей в прошлом.
Учёные намереваются выяснить назначение деревянной руки. На сегодняшний день версий две. Согласно первой, подобную вещь жители Великобритании той поры могли использовать в качестве дара богам. А согласно второй теории – это упрощённый древний протез.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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