. Об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник, 20 августа, сообщает Associated Press. Мадуро заявил, что с его разрешения. При этом накануне глава конституционной ассамблеи Венесуэлы

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

Политика поддержали США, Канада, Гватемала и ряд других государств. Президент республики Николас Мадуро после этого разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив американские власти в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и ещё несколько стран.

Напомним, 30 апреля ситуация в Венесуэле снова обострилась, возобновились протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями. В акциях оппозиции были замечены и венесуэльские военные. Гуайдо, объявивший себя в январе новым президентом, заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» по свержению Мадуро. В тот же день власти Венесуэлы взяли под контроль авиабазу имени Франсиско Миранды в Каракасе, где лидер оппозиции Хуан Гуайдо якобы записал видеообращение к военным с призывом к свержению действующего президента Мадуро и его окружения.