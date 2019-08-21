В Венесуэле подтвердили факт переговоров с США
23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Политика поддержали США, Канада, Гватемала и ряд других государств. Президент республики Николас Мадуро после этого разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив американские власти в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и ещё несколько стран.
Напомним, 30 апреля ситуация в Венесуэле снова обострилась, возобновились протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями. В акциях оппозиции были замечены и венесуэльские военные. Гуайдо, объявивший себя в январе новым президентом, заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» по свержению Мадуро. В тот же день власти Венесуэлы взяли под контроль авиабазу имени Франсиско Миранды в Каракасе, где лидер оппозиции Хуан Гуайдо якобы записал видеообращение к военным с призывом к свержению действующего президента Мадуро и его окружения.
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