ИА «Ореанда-Новости». Во Всемирной организации здравоохранения оценили идею Трампа сократить финансирование. Директор европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге на пресс-конференции заявил, что в настоящее время организация находится в острой фазе борьбы с пандемией COVID-19.

Клюге отметил, что как региональный директор отвечает за 53 страны-члена ВОЗ. Мир всё ещё не преодолел острую фазу коронавирусной пандемии. Он подчеркнул, что сейчас не время сокращать финансирование.

Ранее Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения. Он заявил, что ВОЗ, в основном, получают финансирование от США, однако больше всего уделяют внимание Китаю.