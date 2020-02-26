При этом он отметил, что рано пока говорить о пандемии.Адханом утверждает, что вирус можно сдержать. По его словам, в связи с появлением данных о росте заболевших коронавируом, в СМИ стали применять всё чаще слово "пандемия". Директор ВОЗ говорит, что без чёткого и тщательного анализа фактов нельзя заявлять о пандемии.При этом он указал на то, что организацией уже было заявлено, что вспышка коронавируса представляет собой чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения. Адханом предупредил, что безрассудное использование слова "пандемия" может привести к парализации системы и к увеличению неоправданного и ненужного страха.