26.02.2020, 15:47
В ВОЗ снова заявили, что говорить о пандемии коронавируса преждевременно
ИА «Ореанда-Новости». Тедрос Адханом, генеральный директор ВОЗ, сообщил, что за пределами КНР число инфицированных новым коронавирусом достигло 2790 человек. Также он проинформировал о 44 умерших от коронавируса. При этом он отметил, что рано пока говорить о пандемии.
Адханом утверждает, что вирус можно сдержать. По его словам, в связи с появлением данных о росте заболевших коронавируом, в СМИ стали применять всё чаще слово "пандемия". Директор ВОЗ говорит, что без чёткого и тщательного анализа фактов нельзя заявлять о пандемии.
При этом он указал на то, что организацией уже было заявлено, что вспышка коронавируса представляет собой чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения. Адханом предупредил, что безрассудное использование слова "пандемия" может привести к парализации системы и к увеличению неоправданного и ненужного страха.
Адханом утверждает, что вирус можно сдержать. По его словам, в связи с появлением данных о росте заболевших коронавируом, в СМИ стали применять всё чаще слово "пандемия". Директор ВОЗ говорит, что без чёткого и тщательного анализа фактов нельзя заявлять о пандемии.
При этом он указал на то, что организацией уже было заявлено, что вспышка коронавируса представляет собой чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения. Адханом предупредил, что безрассудное использование слова "пандемия" может привести к парализации системы и к увеличению неоправданного и ненужного страха.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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