ИА «Ореанда-Новости». Официальный представитель ВОЗ заявил, что ношение масок ношение не требуется для здоровых людей. Тарик Язаревич подчеркнул, что маски не являются гарантией защиты от COVID-19.

Те, у кого есть симптомы коронавируса, должны носить медицинские маски. Также защита не помешает тем, кто ухаживает за больными, так как они могут заразиться. Однако здоровые люди, надевая маску, испытывают ложное чувство безопасности. Язаревич напомнил, что необходимо мыть руки и соблюдать рекомендованные меры предосторожности.

Представитель ВОЗ обратил внимание, что главное - обеспечить всеми необходимыми средствами врачей и медицинских работников по всему миру. Этого можно добиться, в том числе ограничив массовые закупки материалов обычными гражданами.