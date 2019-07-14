ИА «Ореанда-Новости». Палеонтолог Лида Син обнаружила в долине Мьянмы кусок бирманского янтаря. В нем застыла лапа птицы. Животное обладала удлиненным средним пальцем. Его длина превышала размера голени почти в два раза.

Учёные провели анализ находки с помощью рентгеновской микротомографии. Результаты показали, что птица, чья лапа застыла в янтаре. Относилась к классу энанциорнисовых. Этот тип имел зубы и жил в меловой период. Эти птицы вымерли вместе с динозаврами.

Исходя из возраста янтаря – 98 млн. лет, специалисты сделали вывод, что птица, чью лапу обнаружили. Жила в середине этого периода.

В долине, где был обнаружен янтарь, в мезозойскую эру росли хвойные деревья. В их смолу попадали птицы, насекомые и другие мелкие животные. Благодаря без кислородной среде, животные не разлагались. Окаменев – они сохраняли свой внешний вид.