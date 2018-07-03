ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В этом году в Японии жара началась неожиданно, что вызвало прирост в числе пострадавших от теплового удара. Управление по пожарной безопасности информирует, что за неделю, с 25 июня по 1 июля службой скорой помощи в Японии было госпитализировано почти три с половиной тысячи людей.

По официальным данным за прошедшую неделю 3 473 человека попали в больницу из-за жары, при этом три человека погибли. Больше половины пострадавших людей – пожилые люди, чей возраст старше 65-ти лет. Некоторые из них после теплового удара проведут в больнице до трёх недель. По сравнению с неделей ранее, количество госпитализированных по этой причине выросло в 5,2 раза. Сейчас температура там держится на отметке выше 30 градусов по Цельсию.

За 2017 год в Японии от жары умерло 44 человека.

Напомним, в районе города Токио (этот район называется Канто) в конце прошлой недели только закончился сезон «сливовых дождей». Обычно в этот сезон в Японии стоит умеренная жара, которая сопровождается влажной и дождливой погодой. Обычно он длится до 22 июня, в этом году он продлился до 29 июня. Местные синоптики отмечают, что, согласно статистике прошлых лет, впервые сезон дождей закончился так поздно. Это значит, что в Японии в этом году лето и жара продержится на месяц дольше обычного.

Врачи напоминают, что в случае жары нужно соблюдать следующие правила:

Необходимо пить много жидкости, так как в жаркую погоду организм теряет воду и минеральные соли, что приводит к сгущению крови. Это часто становится причиной появления тромбов. Нужно пить не сладкую воду, не менее 1,5-2 литров жидкости, недопустим алкоголь.

Сладкую и жирную пищу также следует исключить, есть «лёгкую» еду, фрукты, овощи.

Не стоит забывать о головном уборе. Одежда должна быть светлая, из натуральных тканей.

В случае теплового удара появляется слабость, головокружение, тошнота, рвота, потоотделение. Врачи советуют человека переместить в прохладное место или тень, положить на голову холодный компресс, дать выпить много воды и вызвать врача. Если пострадавший теряет сознание, дать понюхать нашатырный спирт на ватке.



