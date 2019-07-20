20.07.2019, 10:22
В Японии объявлен максимальный уровень угрозы из-за ливневых дождей
ИА «Ореанда-Новости» В западных регионах Японии объявлен максимальный уровень угрозы в связи с ливнями, обрушившихся под влиянием тайфуна «Данас». Национальное метеорологическое управление сообщило, что стихия затронет в первую очередь префектуру Нагасаки.По данным метеослужбы, ливневые дожди способны привести к оползням и разливу рек. Более 35 тысяч жителей получили рекомендации покинуть районы проживания, не дожидаясь объявления об обязательной эвакуации. В стране организованы специальные эвакуационные центры. «Ливни являются беспрецедентными, каких ещё никогда не было. Предпринимайте действия для защиты своей жизни и защиты жизни своих близких и эвакуируйтесь как можно быстрее», – сказал представитель метеорологического управления на экстренно созванной пресс-конференции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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