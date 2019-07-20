ИА «Ореанда-Новости» В западных регионах Японии объявлен максимальный уровень угрозы в связи с ливнями, обрушившихся под влиянием тайфуна «Данас». Национальное метеорологическое управление сообщило, что стихия затронет в первую очередь префектуру Нагасаки.

Более 35 тысяч жителей получили рекомендации покинуть районы проживания, не дожидаясь объявления об обязательной эвакуации. В стране организованы специальные эвакуационные центры. «Ливни являются беспрецедентными, каких ещё никогда не было. Предпринимайте действия для защиты своей жизни и защиты жизни своих близких и эвакуируйтесь как можно быстрее», – сказал представитель метеорологического управления на экстренно созванной пресс-конференции.