Сообщается, что паром столкнулся с крупным морским животным, предположительно китом, около префектуры Ниигата., он держал курс на остров Садо.Паром почти подошёл к своей точке назначения, как в него на большой скорости что-то врезалось.Кроме того,Ранее стало известно, что у берегов Южной Кореи корабль также налетел на кита. Тогда пострадали четыре человека. Судно на скорости около 55 километров в час врезалось в кита, на борту было 180 пассажиров. Само судно значительных повреждений не получило.Сообщения о столкновениях кораблей с китами появляются достаточно часто. Так, недавно стало известно, что трёх граждан Великобритании удалось спасти с яхты, которая стала тонуть после столкновения с китом. В результате инцидента никто из моряков не пострадал, однако судно получило такие повреждения, что начало идти ко дну.Стоит отметить, что инциденты в Японском море происходят регулярно. Так, в конце прошлого года там столкнулись три рыболовецких корабля, которые шли под флагами Японии и Южной Кореи. Тогда спасателям удалось доставить рыбаков на берег, никто их них не пострадал.