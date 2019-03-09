09.03.2019, 15:32
В Японии паром столкнулся с китом – пострадали 90 человек
ИА «Ореанда-Новости». В Японском море пострадали около 90 человек, которые находились на скоростном пароме, столкнувшимся с китом, пишут «Известия».
Сообщается, что паром столкнулся с крупным морским животным, предположительно китом, около префектуры Ниигата. Всего на пароме было 120 пассажиров, он держал курс на остров Садо.
Паром почти подошёл к своей точке назначения, как в него на большой скорости что-то врезалось. По всей вероятности, это был кит, который проплывал рядом. В результате столкновения около 90 пассажиров получили травмы разной степени тяжести.
Кроме того, паром также получил повреждения - на его обшивке нашли крупную трещину, а подводные крылья судна погнулись. О состоянии кита ничего не сообщается.
Ранее стало известно, что у берегов Южной Кореи корабль также налетел на кита. Тогда пострадали четыре человека. Судно на скорости около 55 километров в час врезалось в кита, на борту было 180 пассажиров. Само судно значительных повреждений не получило.
Сообщения о столкновениях кораблей с китами появляются достаточно часто. Так, недавно стало известно, что трёх граждан Великобритании удалось спасти с яхты, которая стала тонуть после столкновения с китом. В результате инцидента никто из моряков не пострадал, однако судно получило такие повреждения, что начало идти ко дну.
Стоит отметить, что инциденты в Японском море происходят регулярно. Так, в конце прошлого года там столкнулись три рыболовецких корабля, которые шли под флагами Японии и Южной Кореи. Тогда спасателям удалось доставить рыбаков на берег, никто их них не пострадал.
Сообщается, что паром столкнулся с крупным морским животным, предположительно китом, около префектуры Ниигата. Всего на пароме было 120 пассажиров, он держал курс на остров Садо.
Паром почти подошёл к своей точке назначения, как в него на большой скорости что-то врезалось. По всей вероятности, это был кит, который проплывал рядом. В результате столкновения около 90 пассажиров получили травмы разной степени тяжести.
Кроме того, паром также получил повреждения - на его обшивке нашли крупную трещину, а подводные крылья судна погнулись. О состоянии кита ничего не сообщается.
Ранее стало известно, что у берегов Южной Кореи корабль также налетел на кита. Тогда пострадали четыре человека. Судно на скорости около 55 километров в час врезалось в кита, на борту было 180 пассажиров. Само судно значительных повреждений не получило.
Сообщения о столкновениях кораблей с китами появляются достаточно часто. Так, недавно стало известно, что трёх граждан Великобритании удалось спасти с яхты, которая стала тонуть после столкновения с китом. В результате инцидента никто из моряков не пострадал, однако судно получило такие повреждения, что начало идти ко дну.
Стоит отметить, что инциденты в Японском море происходят регулярно. Так, в конце прошлого года там столкнулись три рыболовецких корабля, которые шли под флагами Японии и Южной Кореи. Тогда спасателям удалось доставить рыбаков на берег, никто их них не пострадал.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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