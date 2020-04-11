11.04.2020, 20:16
В Японии произошло землетрясение силой 5,1
ИА «Ореанда-Новости». Недалеко от столицы Японии Токио произошло землетрясение силой 5,1, пишет RT со ссылкой на Геологическую службу США.
Учёные отметили, что эпицентр подземных толчков располагался в соседней с Токио префектуре Ибараки. Очаг залегал на глубине 56,3 километра.
Информации об угрозе цунами не поступало.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,5, которое произошло у северных Курильских островов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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