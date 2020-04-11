ИА «Ореанда-Новости». Недалеко от столицы Японии Токио произошло землетрясение силой 5,1, пишет RT со ссылкой на Геологическую службу США.



Учёные отметили, что эпицентр подземных толчков располагался в соседней с Токио префектуре Ибараки. Очаг залегал на глубине 56,3 километра.



Информации об угрозе цунами не поступало.



Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,5, которое произошло у северных Курильских островов.