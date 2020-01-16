16.01.2020, 18:34
В Японии зафиксирован случай заболевания новым коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». В Японии в прошлую пятницу, 10 января, был зафиксирован случай заболевания новым коронавирусом, который ранее распространился в китайском городе Ухань, сообщает издательство «РИА Новости».
Китаец, который проживает в Японии, на Новый год ездил к родственникам. 6 января он вернулся домой в префектуру Канагава в Японии. 10 января мужчина был госпитализирован. Заболевание прошло без осложнений, через 5 дней житель Японии был выписан из стационара.
В настоящее время медработники устанавливают, с кем контактировал заболевший в Китае мужчина. По требованию премьер-министра правительства Японии был создан кризисный штаб для сбора информации и организации мер по предотвращению распространения вируса.
Китаец, который проживает в Японии, на Новый год ездил к родственникам. 6 января он вернулся домой в префектуру Канагава в Японии. 10 января мужчина был госпитализирован. Заболевание прошло без осложнений, через 5 дней житель Японии был выписан из стационара.
В настоящее время медработники устанавливают, с кем контактировал заболевший в Китае мужчина. По требованию премьер-министра правительства Японии был создан кризисный штаб для сбора информации и организации мер по предотвращению распространения вируса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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