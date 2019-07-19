ИА «Ореанда-Новости». В Южной Корее было проведено исследование среди покупателей. Результаты показали, что полее половины потребителей страны присоединились байкоту продукции из Японии. Это связано с торговыми спорами между Токио и Сеулом.Данные опроса сообщает Синьхуа от 18 июля со ссылкой на информацию, опубликованную местными СМИ.

В образовательных учреждениях, где были должны провести плановые экскурсии в Японию, отказались от туров, сообщает The Wall Street Journal. Представители авиакомпаний также отметили, что наблюдается резкое снижение спроса на авиабилеты в этом направлении.

В магазинах висят таблички «Не продаются японские товары». Многие магазины в Южной Корее отказываются продавать сигареты, пиво и другие товары из Японии.

Ранее Токио ограничивал экспорт в Южную Корею технологической продукции, которую крупные компании использовали при производстве смартфонов.