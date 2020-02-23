23.02.2020, 11:43
В Южной Корее объявлен наивысший уровень угрозы в связи с коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». В Южной Корее в связи с распространением коронавируса был поднят уровень эпидемиологической угрозы до самого высокого - "красного" уровня, заявлено в сообщении агентства Рёнхап, которое ссылается на слова Мун Чжэ Ина, президента страны, рассказывает РИА Новости.
Главой Южной Кореей заявлено о наступлении решающего момента в ситуации с коронавирусом. Он проинформировал, что ближайшие дни будут крайне важными.
Южнокорейский государственный деятель проинформировал об укреплении правительством общей системы реагирования. Лидер Южной Кореи призвал граждан своей страны к объединению.
По последним данным, в Южной Кореи от коронавируса скончались пять человек, заражены им 556. Анализы порядка шести тысяч человек исследуются.
Главой Южной Кореей заявлено о наступлении решающего момента в ситуации с коронавирусом. Он проинформировал, что ближайшие дни будут крайне важными.
Южнокорейский государственный деятель проинформировал об укреплении правительством общей системы реагирования. Лидер Южной Кореи призвал граждан своей страны к объединению.
По последним данным, в Южной Кореи от коронавируса скончались пять человек, заражены им 556. Анализы порядка шести тысяч человек исследуются.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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