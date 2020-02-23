, заявлено в сообщении агентства Рёнхап, которое ссылается на слова Мун Чжэ Ина, президента страны, рассказывает РИА Новости.Южнокорейский государственный деятель проинформировал об укреплении правительством общей системы реагирования. Лидер Южной Кореи призвал граждан своей страны к объединению.По последним данным, в Южной Кореи от коронавируса скончались пять человек, заражены им 556. Анализы порядка шести тысяч человек исследуются.