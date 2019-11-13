Заявление прозвучало на 6-ом заседании комитета. По словам Квона Гу Хуна, в будущем году исполняется 30 лет установлению дипломатических отношений двух стран. Он заявил, что в честь этого события запланировано проведение 140 мероприятий. Также было сказано, что комитет даст оценку результатам многолетнего периода отношений, и им будет принята стратегия сотрудничества с Россией в сфере экономики на будущие 30 лет.