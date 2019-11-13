13.11.2019, 10:56
В Южной Корее заявили о том, что в стране создают тридцатилетнюю стратегию сотрудничества с РФ
ИА «Ореанда-Новости» Председателем комитета по северному экономическому сотрудничеству Республики Корея Квон Гу Хуном 13 ноября в Сеуле было заявлено о планах создать стратегию сотрудничества с Россией. По словам южнокорейского чиновника, стратегия рассчитана на 30 лет.
Заявление прозвучало на 6-ом заседании комитета. По словам Квона Гу Хуна, в будущем году исполняется 30 лет установлению дипломатических отношений двух стран. Он заявил, что в честь этого события запланировано проведение 140 мероприятий. Также было сказано, что комитет даст оценку результатам многолетнего периода отношений, и им будет принята стратегия сотрудничества с Россией в сфере экономики на будущие 30 лет.
Заявление прозвучало на 6-ом заседании комитета. По словам Квона Гу Хуна, в будущем году исполняется 30 лет установлению дипломатических отношений двух стран. Он заявил, что в честь этого события запланировано проведение 140 мероприятий. Также было сказано, что комитет даст оценку результатам многолетнего периода отношений, и им будет принята стратегия сотрудничества с Россией в сфере экономики на будущие 30 лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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