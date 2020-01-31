Федеральным правительством в пятницу было принято решение о закрытии российско-китайской границы, где расположен поселок, в котором тринадцать тысяч жителей.В Забайкалье приступил к работе ситуационный центр по коронавирусу. Правительством края принимаются все меры для того, чтобы вернуть жителей региона домой.