31.01.2020, 07:23
В Забайкальске, где находится пункт пропуска в КНР, введен режим ЧС
ИА «Ореанда-Новости». В населённом пункте Забайкальск, где имеется пункт пропуска в КНР, введен режим чрезвычайной ситуации. На сайте Забайкальского края заявлено, что режим ЧС принят для того, чтобы обеспечить безопасность россиян и усилить мобилизацию ведомств.
Федеральным правительством в пятницу было принято решение о закрытии российско-китайской границы, где расположен поселок, в котором тринадцать тысяч жителей.
В Забайкалье приступил к работе ситуационный центр по коронавирусу. Правительством края принимаются все меры для того, чтобы вернуть жителей региона домой.
Федеральным правительством в пятницу было принято решение о закрытии российско-китайской границы, где расположен поселок, в котором тринадцать тысяч жителей.
В Забайкалье приступил к работе ситуационный центр по коронавирусу. Правительством края принимаются все меры для того, чтобы вернуть жителей региона домой.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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