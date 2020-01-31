ИА «Ореанда-Новости». В населённом пункте Забайкальск, где имеется пункт пропуска в КНР, введен режим чрезвычайной ситуации. На сайте Забайкальского края заявлено, что режим ЧС принят для того, чтобы обеспечить безопасность россиян и усилить мобилизацию ведомств. 

Федеральным правительством в пятницу было принято решение о закрытии российско-китайской границы, где расположен поселок, в котором тринадцать тысяч жителей. 

В Забайкалье приступил к работе ситуационный центр по коронавирусу. Правительством края принимаются все меры для того, чтобы вернуть жителей региона домой. 