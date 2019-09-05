Местный священник Ивар Смедсред рассказал, что при таянии мерзлоты всё, что находится в земле, обычно поднимается на поверхность. Поэтому гробы буквально поднимаются из земли. По его словам, если так будет продолжаться и дальше, гробы просто съедут или в реку, или на дорогу.Экологи бьют тревогу – с 1970 года среднегодовая температура на Шпицбергене поднялась на 4 градуса. Эксперты отмечают, что к концу века в этом регионе может стать ещё теплее на 7-10 градусов.