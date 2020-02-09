09.02.2020, 07:22
Валенса дал оценку требованиям Польши к РФ о выплате репараций
ИА «Ореанда-Новости». Лех Валенса, ранее работавший в Польше на должности президента страны, рассказал о своих сомнениях в разумности требования представителя польского МИД Павла Яблонского к РФ о выплате репараций. Об этом он заявил в беседе с журналистом издания "Собеседник.ru".
Накануне Яблонский рассказал Radio Zet о том, что Польша имеет безоговорочное право на выплаты РФ за ущерб, который был нанесён стране во Вторую мировую войну.
Валенса сравнил это требование с требованием вернуть ему молодые годы. Он сказал, что Польше нужно двигаться вперёд. Политик из Польши назвал ситуацию во взаимоотношениях двух стран неоднозначной. При этом он отметил, что необходимо разговаривать, чтобы отыскать способы решения проблемы.
Накануне Яблонский рассказал Radio Zet о том, что Польша имеет безоговорочное право на выплаты РФ за ущерб, который был нанесён стране во Вторую мировую войну.
Валенса сравнил это требование с требованием вернуть ему молодые годы. Он сказал, что Польше нужно двигаться вперёд. Политик из Польши назвал ситуацию во взаимоотношениях двух стран неоднозначной. При этом он отметил, что необходимо разговаривать, чтобы отыскать способы решения проблемы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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