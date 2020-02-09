Об этом он заявил в беседе с журналистом издания "Собеседник.ru".Валенса сравнил это требование с требованием вернуть ему молодые годы. Он сказал, что Польше нужно двигаться вперёд. Политик из Польши назвал ситуацию во взаимоотношениях двух стран неоднозначной. При этом он отметил, что необходимо разговаривать, чтобы отыскать способы решения проблемы.