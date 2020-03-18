Юбилейый парад Победы пройдёт на Красной площади 9 мая. Накануне Юрий Ушаков, помощник президента России, уведомил о том, что лидеры семнадцати государств заявили о своём намерении приехать в Москву на юбилей Победы.Валенса сказал, что был рожден для препятствий и для того, чтобы их преодолевать. Поэтому, заявил бывший президент Польши, он справится со всеми препятствиями, и, если его пригласят, приедет в Москву с целью почтить важную дату.