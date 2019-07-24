ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба администрации города Кисловодска сообщила, что в ночь на 24 июля в национальном парке неизвестные злоумышленники уничтожили барельеф поэта Михаила Лермонтова.

Сотрудники полиции проводят соответствующую проверку, личности вандалов устанавливаются. Глава городской администрации Александр Курбатов попросил правоохранительные органы оперативно и скрупулезно расследовать обстоятельства инцидента, отметив, что Лермонтов для Кисловодска «не просто поэт, а часть истории курорта».

В пресс-службе парка сообщили, что барельеф был разбит. «Его разбили, обломки были внизу. Камера видеонаблюдения зафиксирована, что трое неизвестных подошли со стороны нижнего парка, забрались на постамент и уронили его. По поводу дальнейшего восстановления барельефа пока нет информации», – сказал представитель пресс-службы.