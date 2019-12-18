18.12.2019, 11:17
Вашингтон просят не вмешиваться в спор России и Украины по газу
ИА «Ореанда-Новости» От спора РФ и Украины по будущему транзиту газа американцы должны держаться подальше. Об этом заявил Штеффен Котре, представляющий фракцию "Альтернатива для Германии" в Бундестаге по энергетике.
Политик из Германии заявил, что Вашингтону следует знать, что никто, в том числе и Россия, не обязан выбирать для поставок газа конкретный транзитный маршрут. Он сказал также о том, что, так как сейчас стоит на кону вопрос обеспечения газом стран Европы, он не видит связи между маршрутом транзита газа и его поставками.
Немецким политиком также была раскритикована позиция Киева по проекте "Северный поток-2". Он напомнил властям Украины, что газопровод "Северный поток-2" необходим европейским странам, которые, по его словам, оказывают Киеву поддержку.
Политик из Германии заявил, что Вашингтону следует знать, что никто, в том числе и Россия, не обязан выбирать для поставок газа конкретный транзитный маршрут. Он сказал также о том, что, так как сейчас стоит на кону вопрос обеспечения газом стран Европы, он не видит связи между маршрутом транзита газа и его поставками.
Немецким политиком также была раскритикована позиция Киева по проекте "Северный поток-2". Он напомнил властям Украины, что газопровод "Северный поток-2" необходим европейским странам, которые, по его словам, оказывают Киеву поддержку.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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