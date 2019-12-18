Политик из Германии заявил, что Вашингтону следует знать, что никто, в том числе и Россия, не обязан выбирать для поставок газа конкретный транзитный маршрут. Он сказал также о том, что, так как сейчас стоит на кону вопрос обеспечения газом стран Европы, он не видит связи между маршрутом транзита газа и его поставками.Немецким политиком также была раскритикована позиция Киева по проекте "Северный поток-2". Он напомнил властям Украины, что газопровод "Северный поток-2" необходим европейским странам, которые, по его словам, оказывают Киеву поддержку.