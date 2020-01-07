ИА «Ореанда-Новости». Советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен рассказал о причинах ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, пишет RT.



По его словам, США располагали информацией о том, что Сулеймани готовил убийства большого количества американских дипломатов и военных. О’Брайен подчеркнул, что важнейшей задачей президента США является обеспечение безопасности американцев. По этой причине американский лидер Дональд Трамп распорядился провести эту спецоперацию.



Напомним, 3 января в США заявили, что в ходе операции в Ираке убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран пригрозил отомстить.