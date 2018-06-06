ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Во вторник на Украине, рядом с бывшей Чернобыльской «атомкой» вспыхнула сухая трава, огонь охватил не меньше десяти гектаров земли. Пламя тушат уже сутки.

В Министерствах чрезвычайных ситуаций трёх стран – Украины, России и Беларуси контролируют радиационный фон, чтобы это ЧП не отразилось как-либо на экологической ситуации государств. В МЧС говорят, что радиационный фон не растёт, киевляне уверены в обратном.

Информацию о том, что произошёл пожар, в ведомстве Украины по ЧС разместили на сайте 5 июня утром. По данным пожарных-спасателей, лес горел по низу – трава и сухие сучья, по деревьям вверх пламя не поднималось. Но при этом огонь захватил десять га площади.

Украинские власти выслали на место 149 сотрудников и 33 единицы техники. Для тушения пламени задействовали авиацию, воду подвозят с неба и тушат пожар сверху. На месте работают два самолёта и один вертолёт.

При этом сообщили, что ветер не распространяет пожар и продукты горения в сторону Киева. В МЧС Украины отчитались, что радиационный фон в Чернобыле и на самой «атомке» – промышленной площадке – не поднялся выше пределов нормы. Также пламя не добралось до самих реакторов.

В МЧС Беларуси осведомили, что фон в республике остаётся в норме, синоптики из Беларуси сообщают, что погода не предвещает ветров с места ЧП, поэтому волноваться нечего.

В то время сами жители Украины занялись личным измерением радиационного фона, о своих наблюдениях они пишут в социальных сетях. По заверению некоторых граждан, радиационный фон в украинской столице всё же растёт, и составляет он уже около 13 микрорентген в час. Днём ранее было зафиксировано 10 микрорентген в час.

Пока МЧС не сообщало о том, что пожар ликвидирован, это значит, что спасатели до сих пор пытаются потушить его. При этом горит Рыжий лес, который считается самой загрязнённой зоной в этих лесах. Ранее писали, что там нашли факелы, ещё предстоит выяснить, могли ли они послужить причиной возгорания, и связано ли это каким-либо образом.