Об этом сообщил местный шериф Рик Брэдшоу.У задержанных имелись с собой документы, подтверждающие их личности. Также сотрудник полиции позвонили в университет Западного Коннектикута, в котором ему подтвердили, что Ханна Ремхилд действительно является их выпускницей и проживает в штате Коннектикута.По мнению местного шерифа, 30-летняя оперная певица является не местной, поэтому, скорее всего не знала, куда едет.