01.02.2020, 12:44
Вчера в резиденцию Трампа пыталась ворваться оперная певица
ИА «Ореанда-Новости». Вчера в резиденцию Трампа пыталась ворваться оперная певица Ханна Ремхилд, которая ехала в автомобиле со своей подругой. Об этом сообщил местный шериф Рик Брэдшоу.
У задержанных имелись с собой документы, подтверждающие их личности. Также сотрудник полиции позвонили в университет Западного Коннектикута, в котором ему подтвердили, что Ханна Ремхилд действительно является их выпускницей и проживает в штате Коннектикута.
По мнению местного шерифа, 30-летняя оперная певица является не местной, поэтому, скорее всего не знала, куда едет. Называть данный инцидент террористическим актом не следует.
У задержанных имелись с собой документы, подтверждающие их личности. Также сотрудник полиции позвонили в университет Западного Коннектикута, в котором ему подтвердили, что Ханна Ремхилд действительно является их выпускницей и проживает в штате Коннектикута.
По мнению местного шерифа, 30-летняя оперная певица является не местной, поэтому, скорее всего не знала, куда едет. Называть данный инцидент террористическим актом не следует.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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